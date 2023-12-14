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Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Çorum'da 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Çorum'da silahlı saldırı: 2 yaralı
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Serhat T, aralarında husumet bulunan Emre Y. ve Ali Ö'ye Ata Caddesi'nde kaldırımda yürüdükleri sırada içinde bulunduğu araçtan pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandığı pompalı tüfekle canlı yayın yapan saldırgan ise Çorum-Ankara kara yolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.

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