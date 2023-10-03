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Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltınalındı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 14:40 - Güncelleme:
Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar yurt genelinde devam ediyor.

Çorum'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 7 bin 606 adet sentetik ecza, bin 963 adet extacy hap, 176 gram skunk maddesi ile 29,59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile yakalanarak gözaltına alınan 5 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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