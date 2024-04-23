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Çorum'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 10 yaralı

Çorum'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.

AA23 Nisan 2024 Salı 11:13 - Güncelleme:
Çorum'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 10 yaralı
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R.S. (50) idaresindeki Metro Turizm'e ait 08 AY 080 plakalı otobüs, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Eskice köyü yakınlarında aynı şeritte seyreden N.G. (49) idaresindeki 42 CSJ 415 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sabaha karşı meydana gelen kazada otobüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

Yaralılardan 9'una olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilirken, bir kişi ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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