Coşkun Başbuğ: FETÖ'nün içinden bir tek Müslümanlık ve Türklük çıkmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıldönümü, 24 TV ekranlarından anılıyor. Demokrasi direnişinin 6. yıl dönümünde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden gerçekleştirilen canlı yayınla 15 Temmuz ruhu canlı tutuluyor, aziz şehitlerin hatırası yad ediliyor.

"ABD'NİN KURDUĞU TUZAK YERLE BİR EDİLDİ"

15 Temmuz gecesi ABD'nin kurduğu tuzağın yerle bir edildiğini belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "15 Temmuz deyince aklıma o geceki selalar gelir. Çünkü selalarla bu millet bir araya toplandı, kimi şehadet kimi gazilik mertebesine erdi. Şükürler olsun 80 milyon tek yürek Amerika'nın kurduğu tuzağı yerle bir etti" ifadelerini kullandı.

"O GÜNLERİ UNUTURSAK YARIN BİZE YİNE O GÜNLERİ YAŞATIRLAR"

"Soykırımları hatırlamazsanız, yine yaşarsınız" sözünü hatırlatan Coşkun Başbuğ, "O günleri anımsamamak mümkün değil. Eğer anımsamıyorsak en büyük tehdit. Biz o günleri unutursak yarın bize yine o günleri yaşatırlar" dedi.

"FETÖ'DEN ÇIKMAYAN TEK ŞEY MÜSLÜMANLIK VE TÜRKLÜK"

FETÖ'nün dünyanın gelmiş geçmiş en sinsi yapılanması olduğunu belirten Başbuğ, "FETÖ'yü terör örgütü olarak anmak eksik kalır. Bu yapı bildiğiniz istihbarat teşkilatıydı. Örgüt dağıldıktan sonra içinden cinayet, yalan, hırsızlık, fuhuş... her şey çıktı. Bir tek çıkmayan Müslümanlık ve Türklük. Allaha çok şükür bu örgütü yıkmak bu millete nasip oldu" dedi.

"PKK İÇİN EMİR BEKLEYEN FETÖ'CÜLER BİZE FÜTURSUZCA ATEŞ ETTİ"



5 Temmuz Gazisi İlhami Çin, "Bugün PKK'ya ve terör örgütlerine sıkılamayan kurşunlar bu milletin has evlatlarının üzerine fütursuzca sıkıldı. Hatta yaralı yerde yatarken bile ateş etmeye devam ettiler. Bu kadar haindiler. PKK'ya bile sıkarken yukardan gelecek emri bekleyen bu hain FETÖ'cüler o gün bizim üstümüze sıkmaktan bir an bile tereddüt etmediler" dedi.

"FETÖ, ORDUMUN SİLAHLARINI ÇALMIŞ BİR ÇETEYDİ"



15 Temmuz Gazisi Can Cumurcu ise, "Bu FETÖ'cü hainler benim ordumun silahlarını çalmış bir çeteydi. Bu devleti yıkma operasyonu. Burada asıl hedef İslam'dı" ifadelerini kullandı.