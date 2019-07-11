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Coşkun Başbuğ: Türkiye’nin hamleleri ABD’yi çıkmaza soktu

Güvenlik ve Terör Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, Suriye’deki son gelişmeler ve TSK’nın Suriye sınırına yönelik yoğun sevkiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başbuğ, 'ABD, Türkiye’nin bölgedeki hamleleri neticesinde çıkmaza girince, bu sefer Irak modelini tekrar uygulamak için geçtiğimiz gün bir çabaya girişti.' dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi devam ediyor. Güvenlik ve Terör Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, bölgeye yapılan sevkiyatları değerlendirdi.
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Başbuğ, “Türkiye’nin bölgedeki hamleleri neticesinde ABD çıkmaza girince, bu sefer Irak modelini tekrar uygulamak için geçtiğimiz gün bir çabaya girişti.” dedi.
 
“TÜRKİYE, BÖLGEDEKİ GELİŞMELERE SEYİRCİ KALMAZ”
 
Türkiye’nin olası bir harekâtın hazırlığında olduğunu belirten Başbuğ, “Türkiye bölgedeki gelişmelere seyirci kalmaz, terör örgütü PKK/SDG’nin bölgede meşrulaştırılması devam ediyor. Türkiye’nin Suriye sınırına yönelik sevkiyatlarının son zamanlarda artmasının bir sebebi de, Suriye coğrafyasında özellikle son günlerde Amerika’nın çektiği yapıdır. Son zamanlarda yaptıkları açıklamalarla buna İngiltere ve Fransa’da dâhil oldu.” dedi.
 
“ABD, SURİYE’DE IRAK MODELİNİ UYGULAMAK İSTİYOR”
 
ABD’nin Irak modelini Suriye’ye uygulama çabasında olduğunu ifade eden Başbuğ, “Irak’ta Birinci Körfez Harekâtında bulundum. İkincisinde ise bölgedeydim. Amerika burada kitlesel imha yalanını uluslararası boyuta taşımak ve ‘uluslararası boyutta çözüyoruz’ havası yaratmak için NATO’yu sorunun içine çekti. Buradaki güçlerin hepsi sembolik ve göstermelikti.” diye konuştu.
 
“TÜRKİYE’NİN HAMLELERİ, ABD’Yİ ÇIKMAZA SOKTU”
 
NATO’nun bölge için bir çaba gösterme kapsamında Irak’ı çukura düşürdüğünü ifade eden Başbuğ, “Suriye’de ise bu model değişti. DEAŞ’ı tek başına ben yeneceğim, başka bir coğrafyadan kimsenin sözü olmasın derdine düştü. Türkiye’nin bölgedeki hamleleri neticesinde ABD çıkmaza girince, bu sefer Irak modelini tekrar uygulamak için geçtiğimiz gün bir çabaya girişti.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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