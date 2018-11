CTE personel alımı başvuru işlemi ve şartları nedir? Adalet Bakanlığı 10 bin CTE memur alımları ne zaman? soruları araştırılıyor. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri (CTE) Genel Müdürü Şaban Yılmaz, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda CTE personel alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Halihazırda CTE bünyesinde 61 bin personel ile hizmet verdiklerini aktaran Yılmaz, 2019 yılın içinde 10 bin yeni personel alımı yapmayı planladıklarını belirtti. Ceza Tekvif Evleri bünyesine 2019 yılında yapılması planlanan 10 bin personel alımı için önemli açıklamalar az önce geldi. TBMM İnsan Hakları Komisyonunda konuşan CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz konuyla ilgili bazı bilgiler paylaşıldı. Adalet Bakanlığı son dakika CTE memur alımı başvuru işlemi ve şartları konusunda komisyonda konuşulan diğer konular ve personel alımı hakkında merak edilen detaylar star.com.tr'de

CTE bünyesine yapılacak personel alımları uzun zamandır bekleniyor. Alımların hala devam ettiği biliniyor ancak yeni ilana ne zaman çıkılacak henüz net bir tarih bilinmiyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, CTE 2019 yılı personel alımı ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu.



2019 yılında CTE Personeli alımları ile ilgili açıklamalar yapan CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz 7 bin 500 kişilik personelin alım işlemlerini sürdüğünü belirtti.



TBMM İnsan Hakları Komisyonu Hakan Çavuşoğlu başkanlığı'nda toplandı. Komisyonda sunum yapan CTE Genel Müdürü Şaban Yılmaz 10 bin personel alım planının yapıldığını açıkladı.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz şuan 61 bin kişilik bir personel kadrosu ile hizmet verdiklerini açıklayarak alımlarının devam ettiği 7 bin 500 kişilik personelin işlemleri tamamlandığında 68 bin 500 kişilik bir personel kadrosuna kavuşacaklarını ifade etti.



Hali hazırda görevli bulunan personellerin kadro dağılı ile ilgili de açıklama yapan Genel Müdür Şaban Yılmaz bu personellerin, yönetici, uzman, destek personeli, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmen gibi unvanlardan oluştuğunu aktardı.



Yılmaz, Türkiye'de 78'i açık olmak üzere 385 cezaevinin olduğunu belirtti.



Yılmaz, cezaevi kapasitesinin 220 bin olduğunu ancak 260 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ve bugün itibari ile 40 bin kişilik bir fazlalığın olduğunu bildirdi. Yılmaz, 519'u hükümlü olmak üzere 743 annenin cezaevlerinde olduğunu aktardı.



Şaban Yılmaz, cezaevinde 50 bin kişi ile en çok uyuşturucu suçundan hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunu 44 bin 986 kişi ile bunu terör suçlularının takip ettiğini dile getirdi.

102 FARKLI KONUDA 919 DİLEKÇE GELDİ



TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Komisyona insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin bin 102 konuda toplam 919 dilekçe verildi." dedi.



TBMM İnsan Hakları Komisyonu AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.



Çavuşoğlu, İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu ile Göç ve Uyum Alt Komisyonunu kurulduğunu anımsattı.



Komisyona verilen dilekçe sayısı ve konuları hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, komisyonun kurulduğu temmuz 2018 tarihinden şimdiye kadar bin 102 farklı konuda 919 dilekçenin kendilerine ulaştığını ifade etti.



Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Komisyona insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin 919 dilekçe verildi. Konularına göre bakıldığında memuriyete ilişkin sorunlar hakkında 25, cezaevindeki sorunlara ilişkin 663, yargı hakkındaki şikayetlerle ilgili 124, yasal düzenleme talepleri için 33, komisyonun girişimi ve yerinde inceleme talebi için 42, kolluk kuvvetlerinin uygulamalarına yönelik 25, askerlik ile ilgili 5, işçi sorunları ile ilgili 20, özürlü sorunları hakkında 17, maddi yardım ve sağlık gibi muhtelif konularda 148 müracaat olmak üzere toplam bin 102 konuda müracaat yapıldı."



"CEZAEVLERİNDE 260 BİN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU BULUNUYOR"



Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Türkiye'de cezaevlerinin durumuna ilişkin Komisyon üyelerine sunum yaptı. Yılmaz, Türkiye'de 78'i açık olmak üzere 385 cezaevinin olduğunu belirtti.



Yılmaz, cezaevi kapasitesinin 220 bin olduğunu ancak 260 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ve bugün itibari ile 40 bin kişilik bir fazlalığın olduğunu bildirdi. Yılmaz, 519'u hükümlü olmak üzere 743 annenin cezaevlerinde olduğunu aktardı.

Şaban Yılmaz, cezaevinde 50 bin kişi ile en çok uyuşturucu suçundan hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunu 44 bin 986 kişi ile bunu terör suçlularının takip ettiğini dile getirdi.



"10 BİN PERSONEL ALIMI PLANLIYORUZ"



Yaklaşık 61 bin personelle hizmet verdiklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2019 yılı içinde 10 bine yakın bir personel alımı yapmayı planlıyoruz. Bütün cezaevinde kamera takip sistemi ile merkezden de takip edilebiliyoruz. Manevi rehberlik anlamında da önemli hizmetler yapılıyor. Kanunların izin verdiği ölçüde Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer gayrimüslim dini cemaatlerden de destek alarak bu hizmetleri yapıyoruz. Ceza infaz kurumlarına giren herkesle uzmanlarımız görüşüyor. Kişiye özgü olarak eğitim programları planlanıyoruz. 3 bin civarındaki çocuğumuzu hassas gruplar arasında değerlendiriyoruz. Çocuklar büyükler ile birlikte aynı ortamı paylaşmıyor. Annelerinin yanında kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için anaokulu, kreş ve oyun salonu gibi hizmetlerimiz var. Şu an annesinin yanında kalan 743 çocuk kalıyor. 0-3 yaşı arasında çocuk sayısı 343 kadardır. Kadınlar arasında 35 hamile vatandaşımız var. Bunlardan 13 hükümlü, yasaların kendilerine verdiği hak çerçevesinde içeride gebe kaldı. Cezaevinde diş ünitelerimiz de var. Binin üzerinde bulunan cezaevinde aile hakimlerimiz haftada 5 gün hizmet veriyor."



ÖNCEKİ ALIMLARDA CTE GARDİYAN ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR NELERDİ?



Geçtiğimiz dönemlerin CTE İnfaz Koruma Memuru alım şartları şu şekilde ilan edilmişti;



a) Türk Vatandaşı olmak,



b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,



e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,



f)Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,



g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;



Merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak; teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak



h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.



A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;



a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b)Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,



c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,



d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)





B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;



a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)



b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)



c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)



Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.



C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;



Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,



D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;



a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)



E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;



a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,



b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.



F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;



a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



b) Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmî kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, gerekmektedir.