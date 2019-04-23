16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8292
  • 6,5465
  • 238.431
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çubuk Kaymakamlığı: Kılıçdaroğlu'nun gelişi anında bilgimiz oldu

Çubuk Kaymakamlığı, 'Cenaze töreninin olduğu alanda sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır.' açıklamasında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çubuk Kaymakamlığından, şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için planlı bir karşılama yapılmadığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu cenaze töreniyle ilgili bilgi kirliliği yaşanmaması amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cenaze töreninin olduğu alanda sayın Milli Savunma Bakanımızı beklerken sayın CHP Genel Başkanı da gelmiş ve o anda spontane olarak karşılanmıştır. Özel olarak bilgi dahilinde planlı bir karşılama olmadığı gibi gelişinden gelişi anında bilgimiz olmuştur."

Açıklamada, şehit ailesinin de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun törene katılacağından bilgilerinin olmadığını ilettikleri vurgulandı.

HDP, İstiklal Marşı okumadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akar: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Akar: Çalışmalarımız tamamlanmak üzere

Apple'a bir milyar dolarlık dava

Apple'a bir milyar dolarlık dava

'Konuşmam doğru olmaz'

'Konuşmam doğru olmaz'

Başkanlık yarışına giriyor

Başkanlık yarışına giriyor

Bahçeli'den YSK kararları yorumu

Bahçeli'den YSK kararları yorumu

Ramazandan sonra açıklayacak

Ramazandan sonra açıklayacak

'YSK iddialarımızı kabul etti'

'YSK iddialarımızı kabul etti'

'80'den fazla savaş gemisi, Rus deniz filosuna katıldı'

'80'den fazla savaş gemisi, Rus deniz filosuna katıldı'
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

MSB´den 'Barış Manço'lu 23 Nisan klibi

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

'Çöp Ev' 5.kez temizlendi! 2 kamyonet çöp çıktı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA