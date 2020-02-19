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Güncel

Çubuk'ta evinde boğulmuş olarak bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde eşi tarafından boğularak öldürüldü.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba07:04 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 07:10

Cumhuriyet Mahallesi Türköne sokağındaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki evine gelen çocuk, annesi Şükran T'yi (35) yerde hareketsiz yatarken görüp komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, bir fabrikada işçi olarak çalışan kadının eşi Abdullah T'nin olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit ederek, bu kişiyi gözaltına aldı.

Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

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