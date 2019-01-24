Cudi Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait 3 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı iki mağarada 3 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
- AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi'nde icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bostanoğlu operasyonunda teröristlerin kullandığı biri 3 katlı, diğeri ise 3 bölmeli olan 2 ayrı mağarada arama yaptı.
Aramada 3 el bombası, 2 elektrikli fünye, 18 pil, 2 akü, kablo, metal elek, 2 kamuflajlı sırt çantası 7 fişek, 7 tüp, PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada 3 el bombası, yaşam ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.
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