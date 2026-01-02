İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Çukurca yoluna çığ düştü

Hakkari'nin Çukurca yoluna düşen çığ anbean görüntülendi.

2 Ocak 2026 Cuma 13:41
Çukurca yoluna çığ düştü
Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından Van-Çukurca kara yolunun farklı noktalara çığ düşmeleri devam ediyor. Karayolları ekipleri tarafından şimdiye kadar yaklaşık 35 çığ temizlenirken, bölgede risk sürüyor.

Yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, dağlık alandan araçların önüne doğru inen çığı kayıt altına aldı. Tehlikeli anlara rağmen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, sürücüleri çığ riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

