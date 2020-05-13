Çukurca'da teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:54

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Hakkari/Çukurca'da devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 9 havan, 10 RPG-7 antitank, 200 doçka mühimmatı, 1 el yapımı patlayıcı, 3 roket sevk fişeği, 5 MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Mühimmat ve malzemeler ile el yapımı patlayıcının imha edildiği ifade edildi.