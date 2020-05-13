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Güncel

Çukurca'da teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:54
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, komandolar tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Hakkari/Çukurca'da devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mağarada 9 havan, 10 RPG-7 antitank, 200 doçka mühimmatı, 1 el yapımı patlayıcı, 3 roket sevk fişeği, 5 MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Mühimmat ve malzemeler ile el yapımı patlayıcının imha edildiği ifade edildi.

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