12 Haziran 2020 Cuma 14:24 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 14:24

Cuma günü Müslümanlar için bayram niteliğinde bir gündür. Cuma günü yapılan ibadetler ve dualar çok faziletlidir. Cuma namazından sonra kılınan Zuhri Ahir namazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; Cuma günü öğle namazı kılınır mı? Cuma namazından sonra öğle namazı kılınır mı? Cuma namazından sonra kılınan Zühr-i Ahir namazı 4 rekattır. “Son öğle namazı” anlamına gelen Zühr-i Âhir namazı, bir kısım İslâm bilginleri tarafından Cuma namazının sahih olmaması ihtimaline binaen, ihtiyaten kılınması öngörülen o günkü öğle namazıdır. Cuma namazının kabul olmaması ihtimaline karşı kılınan namazdır. İşte cuma namazından sonra kılınan Zuhri Ahir ile ilgili merak edilenler...

CUMA GÜNÜ ÖĞLE NAMAZI KILINIR MI?

Cuma gününün öğle namazı Cuma namazıdır. Bu nedenle sünneti kılmak, hutbeyi dinlemek ve 2 rekatlık cuma namazını kılmak yeterlidir. Ancak Şer'i hükümlerle yönetilmeyen ülkelerde Cuma namazından sonra Zuhr-i ahir denilerek Cuma namazının şartlarının yerine gelmemiş olma ihtimaline karşı bazı müslümanlar öğle namazı da kılmaktadır. Cuma namazından sonra öğle namazı Zuhri Ahir olarak bilinmektedir.

CUMA GÜNÜ ÖĞLE NAMAZI KILMAK CUMA'NIN YERİNE GEÇMEZ

Ayrıca Cuma günü camiye gitmek yerine evde öğle namazı kılmak Cuma namazı yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Camilerin açık olduğu ve cuma namazının kılındığı günlerde camide cemaatle cuma namazı kılmak farzdır.

CUMA NAMAZINDAN SONRA KILINAN NAMAZ: ZUHRİ AHİR NAMAZI NEDİR?

Diyanet'in sitesinde yer alan bilgilere göre Cuma namazından sonra kılınan namaz olan Zuhr-i âhir, son öğle namazı demektir. Bazı İslam bilginleri, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde cuma namazı kılınmasının sahih olmayacağı ihtimaline binaen, o günkü öğle namazının ihtiyaten kılınmasını önermişlerdir. Zuhr-i âhir adıyla dört rekât olarak kılınan bu namaz, cuma namazına dâhil değildir. Hz. Peygamberden (s.a.s.) ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasında bu isimle kılınmış bir namaz yoktur.

Zuhr-i âhir, İslam coğrafyasının genişlemesi ve şehirlerde nüfusun kalabalıklaşması sonucu, cuma namazının, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde olduğu gibi, bir şehirde bir tek camide kılınmasının mümkün olmaması, birden fazla camide cuma namazının kılınması zorunluluğunun ortaya çıkması ile gündeme gelmiş bir namazdır. Gerekçesi de, birden fazla camide kılınan cuma namazlarından ilk önce kılınanın geçerli olacağı, diğer camilerde kılınan namazın ise geçersiz olabileceği varsayımıdır. İşte bu şüpheli durumdan kurtulmak için, içinde bulunulan cuma vakti kastedilerek ihtiyaten, zuhr-i âhir yani “vaktine ulaşılıp da eda edilemeyen son öğle namazı” niyeti ile dört rekâtlık bir namaz kılınması bazı âlimlerce uygun görülmüştür (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 16-18; Karâfî, ez-Zehîra, II, 354-355; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 212; Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 420-422).

Fakat böyle bir varsayıma mahal yoktur. Çünkü cuma namazının tek camide kılınması, cumanın anlamına uygun olmakla birlikte, nüfusu milyonlara ulaşan büyük şehirlerin ortaya çıktığı günümüzde bunun yerine getirilmesi mümkün değildir. Zaten Hanefî mezhebinde fetvaya asıl olan görüşe göre, herhangi bir kayıt olmaksızın bir şehirde birden çok camide cuma namazı kılınabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 15-16). İmam Şâfiî de Bağdat’a gittiğinde cuma namazının birden fazla yerde kılındığını görmüş ve buna karşı çıkmamıştır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 585; Şirbînî, Muğnî’l-muhtâc, I, 420-422). Böyle olunca, her bir camide kılınan cuma namazının ayrı ayrı geçerli olması, bu yönden aralarında bir fark gözetilmemesi esas olup cuma namazı kılanların ayrıca zuhr-i âhir (son öğle namazı) kılmaları gerekmez.

Ancak cuma namazına dâhil olmadığını bilerek, bu namazı kılmak isteyenler için de bir sakınca söz konusu değildir.

Cuma namazının farzından sonra 4 rekâtlık son sünnet kılınır. 4 rekâtlık son sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Farzdan sonra zuhr-i ahir namazı kılınır. Bu namaz öğle namazının farzı gibi kılınır, ancak niyeti farklıdır. "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Son olarak öğle vaktinin sünneti niyeti ile 2 rekâtlık sünnet namazı kılınır.



CUMA NAMAZINDAN SONRA ZUHRİ AHİR NAMAZININ KILINIŞI