Cuma hutbesinde sanal kumar uyarısında bulunuldu

Türkiye genelindeki camilerde okunan "Söz Ahlakı ve Sosyal Medya" konulu hutbede, sosyal medya kullanımı, sanal kumar ve dijital bağımlılıklara karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.

Hutbede, güzel sözün insanlar arasındaki sevgi ve kardeşliği güçlendirdiği belirtilerek, Peygamber Efendimiz'in "Gönül alıcı söz sadakadır" hadis-i şerifi hatırlatıldı. Müminin kaba, kırıcı ve kötü sözlü olmayacağı ifade edilirken, aile içi iletişimde ve toplumsal ilişkilerde yumuşak üslubun önemine vurgu yapıldı.

Dijital mecralarda yaşanan ahlaki sorunlara da değinilen hutbede, özellikle sanal kumar, uyuşturucu madde bağımlılığına zemin hazırlayan içerikler ve şiddeti özendiren dijital oyunların gençler için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi. Sosyal medya üzerinden hakaret, iftira ve yalan haber yayılmasının toplumda fitne ve huzursuzluğa neden olduğu ifade edilen hutbede, "İnsanın yanında söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur" ayeti hatırlatılarak, dijital ortamda yapılan paylaşımlarda da ahlaki sorumluluğun unutulmaması gerektiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, teknolojinin bilinçli ve etik değerlere uygun şekilde kullanılması gerektiğine işaret ederek, ailelerin çocuklarını dijital dünyanın zararlarından korumasının önemine dikkat çekti. Hutbe, Peygamber Efendimiz'in "Faydasız söz ve davranışları terk etmesi, kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir" hadisiyle sona erdi.