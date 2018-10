Cuma namazı vakitleri ezan saat kaçta Diyanet hutbesi 26 Ekim Cuma günü il il namaz ve ezan vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir Cuma namazı vakitleri nasıl? Ezan saat kaçta okunacak? 26 Ekim Cuma hutbesi tam metni yayınlandı mı? Cuma namazı nasıl kılınır? soruların yanıtları araştırılırken konu ile igili detayları bu haberimizde derledik. Ezan okunuş saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, öğlen saatleri öncesinde bu soruya yanıt arıyor. 26 Ekim tarihli cuma hutbesini resmi sayfası üzerinden paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı saatlerini liste halinde paylaştı. Cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Camilerin ön safhalarında yer almak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçenin cuma namazı saatini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 26 Ekim tarihli ezan okunuş saatlerini resmi sayfasından paylaştı. Cuma namazı saatleri Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ilinde farklılık gösteriyor. Örneğin; 26Ekim tarihinde Türkiye’nin en doğusu olan Hakkari’de 11.55’de; en batısı Edirne’de ise 13.04’te kılınıyor. Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı, cuma gününün gelmesiyle birlikte namaza gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İbadetlerini camilerde yerine getirecek olan vatandaşlar cuma namazını kılmayı öğrenmek istiyor. Detaylar star.com.tr'de.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünkü tablosuna göre, İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar cuma namazını saat 12.54'te, Ankara'da ikamet edenler ise 12.39'da kılacak. Farklı il ve ilçelerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten yaşadığınız bölgenin cuma namazı saatini öğrenebilirsiniz.





AİLEDE ŞEFKAT VE NEZAKET DİLİ



Muhterem Müslümanlar!



İslam, cahiliye dönemine ait olan her türlü kötü söz ve alışkanlığın son bulduğu, imanın ve güzel ahlakın hâkim olduğu bir saadet asrı inşa etmiştir. İslam’ın ilk muhatapları olan sahabe-i kiram, iyi huylu, güzel sözlü, halis niyetli insanlardan oluşan seçkin bir topluluktur. Onların ardından gelen nesillere ve bugün

bizlere yakışan da ashâb-ı güzîni örnek almaktır. Onların Kur’an ile kıvam bulan, sünnet ile yoğrulan hayat tarzını çağımıza yansıtmak, güzel ahlakın, şefkat

ve merhametin öncüleri olmaktır.



Kıymetli Müminler!



Sözün en güzelini, en yakınlarımız hak eder. Nezakete, hoşgörüye, en özenli sevgi ve saygı davranışlarına layık olan, ailemizdir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım” buyurmuştur.



Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in kendi ailesiyle iyilik ve ihsan üzerine kurduğu ilişkiyi bize model olarak göstermesi son derece değerlidir. Çünkü aile bir ömür boyu sevgi, huzur ve güvenin yaşanacağı en samimi ortamdır.



Aziz Müminler!



Allah Teâlâ, aile ile bize dede, nine, anne, baba, eş, çocuk, torun ve kardeş olmayı lütfetmiştir. Aile, anne yüreğinin güzelliği, baba ocağının bereketidir.

Eşler arasındaki sevginin ve sadakatin derinliğidir. Evladın anne babaya gösterdiği hürmet ve ikramın genişliğidir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz aile

gibi değerli bir hazinenin önemini bizlere şöyle bildirmektedir: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”





2 Kıymetli Müslümanlar!



Huzurlu bir aile, sevgi ve fedakârlıkla kurulur. Adalet ve vicdanla ayakta durur. Ülfet ve merhametle korunur. En sıkıntılı anlarda bile, gönül alıcı bir çift söz aileyi birbirine kenetler. Büyük-küçük her cana saygının hâkim olduğu bir ailede, rahmet konuşur, şiddet susar. Kadın-erkek her ferdin şefkat kuşandığı bir ailede, ima ile de olsa can yakılmaz, gönül yıkılmaz.



Nitekim Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca kimseyi incitmemiştir. Eşlerine karşı daima anlayışlı, sabırlı, nazik ve hoşgörülü olmuştur. “Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Onun bir davranışından hoşlanmasa da razı olduğu bir başka davranışı mutlaka vardır”

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı, ilk defa cuma namazı kılacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Cuma günlerine özgü bir namaz olan ve milyonlarca Müslümanın katılımıyla camilerde kılınan cuma namazı nasıl kılınır? İşte detaylar.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır. Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir. Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. ilk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.



Son oturuşta:



Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur. Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".



Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur. Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.



Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.