Cuma ve Berat kandili mesajları: Berat Kandili ve cuma mesajları birlikte

26 Mart 2021 Cuma 12:44 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 12:44

Berat kandili ve cuma mesajları birlikte kandilden bir gün önce sosyal medya ve Whatsapp aracılığıyla paylaşılıyor. Sizler de Cuma ve Berat kandili mesajlarını sevdiklerinize veya ailenize Facebook, Twitter veya Instagram yoluyla iletebilirsiniz. Berat kandili ve cuma mesajları birlikte haberimizde yer alıyor. İşte bu güzel günleri bir arada hatırlatmak için Cuma ve Berat kandili mesajları

BERAT KANDİLİ VE CUMA MESAJLARI

Cuma'mız ve Cumartesi kutlayacağımız Berat Kandilimiz siz ve sevdikleriniz için mübarek olsun. Dualarınızda unutulmama dileğiyle.

Rasulullah (sav) şöyle buyurdular: Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Cuma ve Berat kandiliniz kutlu olsun. Selam ve dua ile...

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Berat Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Berat kandili ve cumanız nurlu olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız ve Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ey Rabbim... Bu gece sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Cumamız ve Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı cumalar, Hayırlı kandiller...

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar ve Hayırlı Kandiller" dilerim.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Şu beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez. 'Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi... Cuma ve Berat kandiliniz kutlu olsun.

Mübarek aylara selam olsun... Hayırlı Kandiller

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