Cuma ve Mevlid Kandili mesajları ikisi bir arada! Mevlid Kandili ve Cuma resimli mesajlar sizlerle

Cuma ve Mevlid Kandili mesajları ikisi bir arada şeklinde tüm Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Sevdiklerine, akrabalarına, eşe ve dosta hem Mübarek cuma günü için hemde Mevlid Kandili için mesajlar gönderilecek. Mevlid Kandili ve Cuma resimli mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilrisiniz. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

CUMA VE MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI İKİSİ BİR ARADA

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim, kandiliniz mübarek olsun.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma. Amin. Hayırlı cumaIar..

Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Öyle bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı CumaIar.

Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim.

Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.

Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

MEVLİD KANDİLİ VE CUMA RESİMLİ MESAJLAR