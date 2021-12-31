31 Aralık 2021 Cuma 12:42 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:42

Cuma ve yılbaşı mesajları 2022 sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Vatandaşlar, aynı zamanda Müslümalar için bayram niteliğinde olan cuma gününde yeni yıl mesajlarıyla birlikte sevdiklerine cuma mesajı göndermek istiyor. Yeni bir seneye girerken dualarınıza ortak ettiğiniz yakınlarınıza gönderebileceğiniz anlamlı Cuma ve yılbaşı mesajları 2022 sizlerle...

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir. İşte bu kapsamda paylaşabileceğiniz Yeni yıl ve cuma mesajları..

CUMA VE YILBAŞI MESAJLARI 2022

Doğru yoldan ayrılmadığımız, sevgi, saygı ve umut dolu bir yıl olsun.

Günahların af olduğu, tövbelerimizin kabul olduğu bir 2022 diliyorum.

Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah hayırlı yıllar, hayırlı insanlar, hayırlı işlerle karşılaşmamızı nasip etsin, 2022 kutlu olsun...

Allah'ım bana ve sevdiklerime birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler.

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar, Hayırlı cumalar...

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar...

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

2022 yılı tüm İslam alemi için hayırlı bir yıl olsun. Yeni yılınızı tebrik ederim

2021 yılını geride bırakarak 2022 yılına kavuşturan Allah'ıma şükürler olsun.

YENİ YIL VE CUMA MESAJLARI BİRLİKTE

Bu yeni yılda tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Mutlu yarınlar için dua etmeyi, bu yeni yılı ibadet ederek geçirmeyi unutma. İyi yıllar!

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...

Günahlarımızın af olunduğu, tövbelerimizin arttığı bir 2022 diliyorum.

Rabbim bu yıl tüm etmiş olduğunuz duaları kabul etsin.

Gönlünüz ferah, yüreğiniz huzurla dolsun. İslamiyet'i layığıyla yaşamak tüm kullara nasip olsun. Nice güzel yıllara!

Allah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu ve sağlıklı yıllar...

Selam ve dua Allah'a emanet olun her şey gönIünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu ve mübarek olsun...

Rabbim 2022'yi nice huzurlu bir yıl kılsın ömrümüze.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Sizlerin ve tüm Müslüman aleminin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl tüm İslam alemi için hayırlı olsun. Sağlıklı, mutlu yıllar...