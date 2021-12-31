Yılbaşı mesajları 2022! En güzel, resimli yeni yıl mesajları

31 Aralık 2021 Cuma 12:41 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:41

Yılbaşı mesajları 2022 resimli yeni yıl tebrik kartları yoğun bir şekilde paylaşılmaya başlandı. 2022 yılına saatler kala, sevdiklerine mutlu yıllar dilemek isteyenler resimli yeni yıl kutlama mesajlarını Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşıyor. Yılbaşı için en güzel yeni yıl kutlama mesajlarını star.com.tr farkıyla sizler için derledik. İşte birbirinden güzel resimli yeni yıl mesajları, 2022 Yılbaşı tebrik kartları...

YILBAŞI MESAJLARI 2022 RESİMLİ YENİ YIL TEBRİK KARTLARI

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

-Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

-2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Bugün 365 günlük yeni bir öykü başlıyor. Her güne bir yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına. Nice güzel öyküler seninle olsun. Mutlu Yıllar!

Allah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar...

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Tüm dostlarım yeni yılınız kutlu olsun...

EN GÜZEL, RESİMLİ 2022 YENİ YIL MESAJLARI

2022 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun...

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle..

En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2022 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..

Yeni yılımız kutlu olsun... Rabbimiz sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin inşallah...

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar..

Sevdiklerinle beraber nice mutlu ve başarılı yıllar dilerim..

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

2022 yılbaşı gecesinde bütün umutlarınız ve hayallerinizin gerçek olması dileğiyle yeni yılınızı kutlarım.

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle... Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve sizin yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2022 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

2021 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.