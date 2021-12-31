Yılbaşında televizyonda ne var? 2022 Yılbaşı Tv programları

31 Aralık 2021 Cuma 16:40 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 16:40

Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar, evde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediyor. Atv, Kanal D, Star, Show TV, FOX Tv, TRT 1 ve TV8'de müzik ve eğlenceye doyuracak yılbaşı özel programları yer alacak. Buna göre Yılbaşında televizyonda ne var? İşte 2022 Yılbaşı Tv programları ve kanalların 31 Aralık 2021 yayın akışı

YILBAŞINDA TELEVİZYONDA NE VAR?

31 Aralık 2021 Cuma günü televizyonda yayınlanacak programlar belli oldu.

Yılbaşında ATV'de Kim Milyoner Olmak İster programı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV'de İbo Show, TRT 1'de Seksenler Yılbaşı Özel, TV8'de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Show TV'de Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri ekrana gelecek. İşte yeni yıla girerken izleyebileceğiniz ulusal Tv kanallarının yayın akışı.

ATV 31 ARALIK 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel: 20.00

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu gerçekleştirdiği Kim Milyoner Olmak İster programı, yılbaşına özel bölümle ekranlara geliyor. Yeni bölümde, ünlü sanatçılardan Ferman Akgül ve Serkan Kaya yarışmacı olarak programa katılacak.

Ahmet Özhan Konseri: 00.20

KANAL D YAYIN AKIŞI

Ana Haber: 18.45

Şarkılar Bizi Söyler: 20.00

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI KONUK LİSTESİ

Sibel Can ve Hakan Altun'un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programı, yılbaşı gecesinde kalabalık bir konuk kadrosu ile yayın yapacak. Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı konuk listesinde; Hande Yener, Uğur Aslan, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Coşkun Sabah, Resul Dindar, Harem, Elmira Dans Grubu, Özgür Can Çoban, Ömer Faruk Bostan, Rumeli Orhan Kemal ve Ankaralı Coşkun gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

TRT 1 31 ARALIK CUMA YAYIN AKIŞI

TRT 1 kanalının 31 Aralık Cuma günü yayın akışı listesi şu şekilde:

Ana Haber: 19.00

İddiaların Aksine: 19.55

Seksenler Yılbaşı Özel: 20.00

SEKSENLER YILBAŞI ÖZEL YAYINI

TRT 1'in uzun soluklu yapımı Seksenler, yılbaşı gecesine özel bir bölümle ekranlara geliyor. Dizinin sevilen karakterleri, yılbaşı için 1980'li yılların şarkılarını seslendirecek. Bunun dışında, diziye dışarıdan herhangi bir sanatçı katılmayacak.

TV8 YILBAŞI PROGRAMLARI

Eğlence statüsünde yayın yapan TV8 kanalı, 31 Aralık Cuma gününün program çizelgesini internet üzerinden paylaştı. İşte, TV8'in yılbaşı günü programları:

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel: 20.00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz: 01.30

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa: 04.00

O Ses Türkiye Yılbaşı programına hangi ünlüler geliyor?

TV8'in binlerce kişi tarafından takip edilen programı O Ses Türkiye, artık geleneksel hale gelmiş olduğu gibi yılbaşına özel bölüm hazırladı.

O Ses Türkiye yılbaşı 2022 konukları kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yer alacak ünlülerden; Çağlar Ertuğrul-Deniz Baysal, Fahriye Evcen-Barış Arduç, Pınar Deniz-Kaan Urgancıoğlu, Müge Anlı, Melis Sezen, Burcu Özberk, İlhan Şen, Eda Ece, Murat Yıldırım, Merve Dizdar ve Sabri Sarıoğlu şarkılarını seslendirecek.

SHOW TV 31 ARALIK CUMA YAYIN AKIŞI

Show TV'nin yılbaşı akşamı yayın akışı şu şekilde:

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel: 20.00

Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri: 23.30

Güldür Güldür Show: 02.00

Güldür Güldür Yılbaşı Bölümüne Hangi Ünlüler Katılacak?

Show TV'nin yıllardır süregelen programı Güldür Güldür Show, 31 Aralık Cuma günü yılbaşı özel bölümüyle yayında olacak. Programın özel bölümünde Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Olcay Şahan, Hami Mandıralı, Buray, Kobra Murat, Kobra İbrahim, Erdal Erzincan ve Emel Sayın konuk olarak yer alıyor.

STAR TV 31 ARALIK 2021 YAYIN AKIŞI

20.00 İBO Show Yılbaşı özel

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem yer alıyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. İdo, Şafak Sezer ile bir sürpriz yapacak.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yılbaşı özel bölümü cuma akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

EXXEN 31 ARALIK CUMA YILBAŞI ÖZEL YAYINLARI

Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında hayata geçirdiği projesi EXXEN, 31 Aralık'ta çeşitli programlarıyla yılbaşı gecesinde seyirciyle buluşacak. Yılbaşı gecesinde, platformun sevilen yapımlarından Gibi ve Leyla ile Mecnun'un yeni sezonları yayınlanacak. Ayrıca, Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgeselde yayına girecek.

NETFLIX 31 ARALIK 2021 YILBAŞI PROGRAMI

Türkiye'de ilk dijital video platformlarından biri olan Netflix, 31 Aralık Cuma gecesi Cem Yılmaz'la seyircinin karşısına çıkıyor. Cem Yılmaz'ın Diamond Platinium Elite Plus adlı stand-up gösterisi yılbaşında yayına giriyor.