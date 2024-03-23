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Güncel

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, iftarda vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü, iftarda vatandaşlarla buluştu
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Tütüncü, burada yaptığı konuşmada, Antalya ve Döşemealtı'yı çok daha güzel günlere taşıyacakları seçime çok az bir zaman kaldığını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak önce kalpleri sonra güçleri birleştirerek Antalya'nın problemlerini çözecekleri döneme doğru yürüdüklerini dile getiren Tütüncü, Antalya'nın her yerinde durmadan, dinlenmeden çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Tütüncü'ye MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifakı Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım da eşlik etti.

  • Hakan Tütüncü
  • Döşemealtı
  • Antalya Belediye Başkanı

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