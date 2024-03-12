Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun, iş dünyasına projelerini anlattı

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, ilçede faaliyet gösteren bir derneğin toplantısının konuğu oldu. Toplantı salonundaki buluşmaya katılan Cumhur İttifakı adayları, Bodrum'a yönelik projelerini anlatarak, iş insanlarının merak ettiği sorulara içtenlikle yanıt verdi.

TOSUN: "BELEDİYEYE GÜVEN YÜZDE 15'LERE DÜŞMÜŞ"

Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Bodrum için hazırladığı projeleri, Bodrum iş dünyasının temsilcileriyle paylaştı. Siyasete nokta koyduğu bir dönemde Bodrum için yeniden sahaya indiğini söyleyen Tosun, "Tekrar Bodrum'a hizmet edebilmek adına, sizler yetki verdiğiniz takdirde birikmiş sorunları çözebilmek adına karşınızdayım" dedi.

Tosun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bodrum'un ulaşımdan trafiğe, vahşi yapılaşmanın olanca hızla devam ettiği, musluklarından su akmadığı, doğa ve çevre kirliliğinin had safhada olduğu, bozuk yolları, denizlerin kirlendiği, üç aya sıkışmış bir turizmle karşı karşıya olduğumuz bir Bodrum fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Hala bizim bir katı atık bertaraf tesisimiz bile yok. Kanalizasyon ve altyapı problemlerimiz pek çok mahallede devam ediyor. İmar planları tam bir keşmekeşe dönüştü. Sektörel, bütüncül planlar yapılmadı, bir envanterimiz bile yok. Sorun biriktirerek hayatımıza devam ediyoruz. Turizmcilerimiz, iş insanlarımız mutlu olsun istediğimiz için hizmete talip olduk. 1 Nisan'dan itibaren turizm sezonu başlıyor. Misafir kabul etmeye başlayacağız biz. Var mı sokaklarda bir hazırlık, yok. Belediye hizmetlerinden yararlanamayan bir Bodrum fotoğrafı var karşımızda. Belediye ile ilgili memnuniyet anketleri yapılıyor, yüzde 15'e düştüğünü görüyoruz"

Göreve geldiğinde işe Bodrum Belediyesinden başlayacağını söyleyen Tosun, "Önce belediyeyi kurumsallaştıracağız. Kendi kaynaklarını yatırıma dönüştüren, halkla iç içe ve halkın güvenini kazanmış bir belediye yapısını acilen oluşturacağız" diye konuştu.

" BODRUM'UN SUYUNA, BÜYÜKŞEHİRİN İKİ YILLIK BÜTÇESİ BİLE YETMEZ"

Bodrum'un su problemini "Su Yönetim Planı" oluşturarak kısa sürede çözeceğini anlatan Tosun, "Bugün, pek çok kentte yağmur sularını depolayıp sistemi besleyen bir çözüm var. Biz hala yeraltı kuyularından şebekeyi besliyoruz. O suları kullanmamalıyız. Deniz suyunu hızlı bir şekilde devreye sokmamız ve arıtma sistemlerini kurmamız gerekiyor. Ama patlayan boruların değişmesi şart. Merkezi hükümetin desteğine ihtiyacımız var. 56 bin km CTP boru var. Biz bunu değiştirmek için 10 sene beklemişiz. Enflasyon artmış, fiyatlar almış başını gitmiş. Şu anda bu isale hattını değiştirmek için Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıllık bütçesinin tamamını, bu işe ayırmanız gerekiyor. Hiçbir şey yapmayıp bütün bütçeyi Bodrum'a harcasa, ancak bu işi yapabilir" ifadelerini kullandı.

Bodrum'un 40 ilden daha fazla vergi ödediğini hatırlatan Tosun, "Biz Bodrum olarak 40 tane ilden daha fazla vergi ödüyoruz, ama hak ettiğimiz yatırımı alamıyoruz. İşte biz bunun takipçisi olacağız" dedi.

"Bizi sadece belediye başkanı olarak seçmeyeceksiniz. Merkezi hükümetle de Bodrumumuz arasında işleri koordine etmek üzere bir görev üstleneceğiz" diyen Mehmet Tosun, Bodrum'da başta su olmak üzere trafik ve altyapı gibi kronik sorunları çözeceklerini, her mahalleye spor başta olmak üzere Bodrum halkının yaşam kalitesini yükseltece yatırımları adım adım gerçekleştireceklerini anlattı. Tosun, "Ben yaptım oldu belediyecilik anlayışına artık son! Bütün projeleri, Bodrumlu vatandaşlarımızın, meslek örgütlerinin ve STK'ların katılımıyla, ortak akıl ve istişare ile hayata geçireceğiz" dedi.

TOSUN, "ATATÜRK VE CUMHURİYET BENİM KIRMIZI ÇİZGİMDİR"

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, daha sonra soruları yanıtladı. Bodrum'da kaçak yapılaşma ile ilgili bir soruya yanıt veren Tosun, "Siz, var olan alanlar için yerelde kullanım kararları almazsanız, Milli Emlak orayı değerlendirmek için fırsat kollar, konuta açar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz planlayacağız. Bunu planlarken de yerelin talebini ve görüşünü alacağız" dedi. Mehmet Tosun, bir izleyicinin "yaşam tarzı" ile ilgili sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Ben hiçbir zaman kişiliğimden, kimliğimden, duruşumdan, ilkelerimden taviz vermiş değilim. Her zaman şunu söylüyorum. Yerel yönetimlerin size bir ideolojiyi dayatmak, size yaşam tarzını dikte etmek, size bir kültür empoze etmek gibi bir görevi yok, olamaz. Yerel yönetimler, sizin var olan kültürel değerlerinizi, var olan yaşam tarzınızı özgürce devam ettirmenizin önündeki engelleri kaldırır. Belediyecilik, insan hayatını kolaylaştırma sanatıdır. Bizim yaptığımız iş bu. Bunu yaparken de olmazsa olmazımız Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı, milli ve manevi değerlere saygılı belediyecilik. Seçildikten sonra da ilk Cumhuriyet Bayramı'nı Antik Tiyatro'da kutlayacağız. Fener alaylarını daha geniş katılımla, büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Biz çalışarak üreterek Atatürkçü olacağız. Öbür türlü, çalışma, üretme, 'ben Atatürkçüyüm' de. Ne oldu Atatürk'ün ilke ve inkılapları. Atatürk ve Cumhuriyet benim kırmızı çizgimdir"