Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun projelerini anlattı: Su sorununu kökten çözeceğiz

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bodrum için hazırladığı projelerini, 6 başlık altında ve "Bodrum'a Sözüm Var" sloganı ile tanıttı. Azka Otel'de; Cumhur İttifakı partilerinin yöneticileri, ilçe teşkilatları, Bodrum Belediye Meclis Üyesi adayları, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen proje lansmanı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"KURUMSAL, HALKLA İÇ İÇE BELEDİYE"



Bodrum için hazırladığı toplam 41 projeyi 6 ana başlık altında tek tek anlatan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, işe belediyeden başlayacaklarını söyledi. Bodrum'un ortak akılla yönetilen katılımcı ve demokratik bir kent olacağını belirten Mehmet Tosun uzun zamandır halkla irtibatı kopan ve hizmet üretemeyen belediyeyi yeniden vatandaşla buluşturacaklarını kaydetti.

"BODRUM'UN SU SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ"



Bodrum'un en öncelikli çözüm bekleyen sorunlarının su, altyapı ve ulaşım olduğuna dikkat çeken Mehmet Tosun, Su Yönetim Planı'nı hazırlayarak Bodrum Yarımadası'nın su sıkıntısına kesin çözüm getireceklerini anlattı. Bodrum'un kaynağından elde ettiği suyun yarısını yolda kaybettiğini hatırlatan Tosun, "Acilen Tarım ve Orman Bakanlığı, Büyükşehir ile işbirliği yaparak patlayan boruların değiştirilmesi ve denizden su arıtma tesisinin kurulması ile ilgili her türlü girişimde bulunacağız. Devamında da kesin çözüm olarak Milas Çamlıca yakınındaki Bodrum Barajı'nın bir an önce yatırıma dönüşmesini sağlayacağız" dedi.

Su sorunu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli çözüm projelerini anlatan Tosun, "Bodrum'da verdiğimiz yapı ruhsatlarında yağmur suyu hasadına ve depolanmasına önem vereceğiz. Beraberinde, atık suları arıtarak geri kazanımına yönelik planlamalar yapacağız. Bodrum için su acil eylem planı çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun, bir diğer eylem planını da Katı Atıkların bertarafı için hazırladıklarını belirtti. Yarımadanın kronik sorunlarından biri olan dere ıslahlarını ivedilikle tamamlayacaklarını ve her yıl 1 Nisan'da kenti altyapı eksiklikleri olmadan, sorunsuz bir şekilde turizmcilere teslim edeceklerini söyleyen Mehmet Tosun, "Gündoğan, Ortakent, İslamhaneleri, Göltürkbükü'nde ve bazı kırsal mahallelerde çok ciddi altyapı sorunları var. Bunların projelerini gerçekleştirip yatırıma dönüşmesini sağlayacağız. Bodrum'da bozuk ve bakımsız yol kalmayacak. Afetler artık Bodrum'da olmayacak" dedi.

"BODRUM'UN TRAFİK SORUNUNU ÜÇ YIL İÇİNDE ÇÖZMEYİ VAAT EDİYORUZ"



Kendisinin Ulaşım ve Trafik Planlama uzmanı olduğunu hatırlatan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da kış aylarında bile yaşanan ulaşım ve trafik sorununu üç yıl içerisinde çözeceğini söyledi. Bodrum'a 8 km'si yeraltından devam eden, yaklaşık 19 km'lik yeni çevre yolunu kazandıracaklarını belirten Tosun, ayrıca yeni imar yollarının açılacağını, Torba-Turgutreis yolunun düzenleneceğini ve Torba-Yalıkavak arasındaki yolun da bölünmüş yol olacağını kaydetti. Bodrum'un tüm yollarını turizme yakışır bir hale getirme sözü veren Tosun, "Bodrum, ilçe sınırındaki mahallesi Güvercinlik'ten Turgutreis'e kadar aydınlanacak, ışıl ışıl olacak" diye konuştu.

"BU EKİPTE PARTİNİN YA DA BENİM KONTENJANIM YOK, BODRUM KONTENJANI VAR"



Konuşmasının sonunda, Belediye Meclis Üyesi adaylarını sahneye davet eden Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, "Bu ekipte genel merkezin kontenjanı yok, benim kontenjanım yok. Sadece Bodrum kontenjanı var. Biz siyaseti meslek olarak yapmıyoruz. Bodrum'a hizmet edebilmek için 31 Mart tarihini iple çekiyoruz. Söz sizin, karar sizin, yetki sizin. Bize yetki ve sorumluluk vermeniz durumunda, dolu dolu beş yıl size hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Proje lansmanını "Bodrum'a sözümüz var" mottosu ile yapan Mehmet Tosun, "Derdimiz, davamız Bodrum. Sizlerden altı başlıkta topladığımız 41 adet projeyi gerçekleştirmek için ekibimle birlikte beş yıllığına yetki istiyorum" dedi.