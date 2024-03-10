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  • Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir adayı Öntürk: Dersimizi çalıştık, Hatay'ı kalkındıracağız
Güncel

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir adayı Öntürk: Dersimizi çalıştık, Hatay'ı kalkındıracağız

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın yeniden inşası için “Hatay'da yüzler gülsün diye” sloganıyla yola çıkan Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, derslerine sıkı çalıştıklarını ve kenti ayağa kaldıracaklarını kaydetti.

IHA10 Mart 2024 Pazar 18:45 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir adayı Öntürk: Dersimizi çalıştık, Hatay'ı kalkındıracağız
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Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da Cumhur İttifakı tarafından üç dönem milletvekilliği görevini yürüten Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Aday gösterilmesinin ardından çalışmalarına başlayan Öntürk, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

Öntürk, İskenderun ilçesinde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan'ın da hazır bulunduğu toplantıda İskenderun'da Hatay basını ile buluşan Öntürk, adaylığı öncesi süreçten bu yana sürekli bir arada olduğu basına verdiği önemi vurguladı.

Deprem sürecinde de kayıplar veren basın camiasına başsağlığı dileyen Öntürk, Hatay'ın yeniden inşası sürecinde basın mensuplarının kenti doğru bilgilendirmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hatay'ı söz verdikleri gibi ayağa kaldıracaklarını ifade eden Öntürk, bu süreçte yalanlarla mücadele ettiklerinin de altını çizdi. Öntürk konuşmasında, "Hatay'ımızda hükümetimiz gerek konut, gerek iş yerleri, okullar, yollar, altyapılar, su sistemleri ile birlikte kentimizi kalkındırıyor. Bu süreci kesintiye uğratmak için yalan söylemekten çekinmeyen bir güruh var. Önce mahallelere yabancıları alacaklar dendi, daha sonra yaptıkları ile dedikleri aynı değil dendi. Ancak basınımızın desteği ile bu konuları halkımıza doğru şekilde aktardık. Biz dersimize çok çalıştık. Kararlıyız, Hatay'ı ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"ANTAKYA'YI AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Hatay'da geride kalan 10 yıllık süreçte bir planlama yapılamadığını kaydeden Öntürk, "Biz Hatay'ın 5-10 değil gelecek 50-100 yılını planlayacak yeni imar planını hayata geçireceğiz. Trafiği çile olmaktan çıkaracağız. Antakya'mızı açık hava müzesi haline getireceğiz. Asi Nehri'nin özellikle doğu yakasında bulunan tarihi yapılarımızı kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Tüm bu işleri yaparken siz değerli basın mensuplarımız ile sürekli irtibat halinde olacağız. Aklıselim basın mensupları ve bu şehir ile ilgili derdi olan STK'ların fikirleri ışığında şehrimizi el birliği içinde ortak akılla kalkındıracağız" şeklinde konuştu.

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