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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul'da yaptırdıkları son anketin sonucunu açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum, 'İlk adaylığımız açıklandığında o büyük teveccühü ve beklentiyi karşıladığımızı da yapmış olduğumuz anketle ölçmüştük. İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık ve ki sahada da bunu net bir şekilde gördüm, biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor.' dedi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul'da yaptırdıkları son anketin sonucunu açıkladı
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, CNN Türk'te katıldığı "Yerel Seçim Özel" programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kurum, anket yaptırıp yaptırmadığı sorusuna, "İlk adaylığımız açıklandığında o büyük teveccühü ve beklentiyi karşıladığımızı da yapmış olduğumuz anketle ölçmüştük. İlk başladığımızda rakibimiz bizden 1,5 puan öndeydi. Dün bir araştırma daha aldık ve ki sahada da bunu net bir şekilde gördüm, biz öne geçmiş durumdayız. Anketler bunu söylüyor. Tabii ki ittifaklar daha netleşmedi. Partilerin hangi adayı çıkaracağı, çıkarıp çıkarmayacağı belirlenmedi ama biz çok güzel gidiyoruz. Şu an öndeyiz ama rehavete kapılmayacağız. 31 Mart akşamına kadar teşkilatlarımızla çok büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımıza projelerimizi, hayallerimizi, İstanbul vizyonunu anlatıyoruz ve bu motivasyonla da 31 Mart gecesine kadar sahada olacağız, çalışacağız, koşturacağız." cevabını verdi.

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