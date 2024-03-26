Cumhur İttifakı Mersin Adayı Serdar Soydan: Kiraya milyonlarca lira harcayan belediye mi kira yardımı yapacak?

Büyükşehir Belediyesinin yeni hizmet binasının yeni yerini de eleştiren Soydan, şunları söyledi: "Senelerdir atıl duran bir alışveriş merkezine yapılan masrafın belgeleri bizde var. Aynı paraya Orman Bölge Müdürlüğü kendine kampüs yaptı. Bir belediyenin kampüsü olması lazım. Vatandaş geldiğinde işini rahatlıkla yapsın, aracını park etsin. Haydi gidelim Çamlıbel'e nereye park edeceksiniz? Büyükşehir Belediyesi güçlü bir belediye ama maalesef bir algı belediyeciliği var. Yerel yönetim, dar gelirli vatandaşının yanında olmalı. O reklam afişlerinde veya sosyal medyada gördüğünüz yardımlar bütçenin sadece yüzde 2'si. Ben eleştiri yapıyorum, eleştiri doğruyu getirir. Bana olsa, bende kabullenirim. Yöneticinin kibir ve egodan uzak olması lazım."

"SOSYAL KONUTLARI BİZ YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ"



Soydan, göreve geldiklerinde ihtiyaç sahibi aileler için uygun fiyatlı ve ödeme kolaylığı ile 'Dirençli Şehir Mersin Konutları' projesini yapacaklarını belirterek, "Biz vaat etmiyor, yapıyoruz. Sosyal konutların yapılabileceğini Cumhur İttifakı ile Akdeniz ve Silifke ilçelerimizde gösterdik. Cumhur İttifakının gücü ile kentimizin her bir köşesine hizmet götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZA YENİ BİR YAŞAM KAPISI SUNACAĞIZ"



"Vatandaşlarımızın yeni bir yaşam kapısını aralamaları için çaba sarf edeceğiz" diyen Soydan, "Mersin ne yazık ki uzun yıllardan beri eski yapı stoğunun esiri olmuştur. Daha modern şartlarda vatandaşlarımızın ikamet etme ve yaşama hakkı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu bilinçle belediyemiz, vatandaşlarımızın sosyal bir ortamda daha huzurlu ve mutlu yaşayabilmesi için başta ihtiyaç sahibi ailelerimiz için sosyal konut hamlesiyle vatandaşlara uygun fiyatlı konutlar sağlamak için tüm girişimleri başlatacaktır" diye konuştu.