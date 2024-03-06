İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2024 Çarşamba / 26 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7306
  • EURO
    34,585
  • ALTIN
    2170.83
  • BIST100
    8842.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhur İttifakı'nın adayı Öntürk: Hatay için toplamda 60 projemiz var
Güncel

Cumhur İttifakı'nın adayı Öntürk: Hatay için toplamda 60 projemiz var

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, 'Toplamda 60 projemiz var. İnşallah şehrimizi bir bütün içerisinde hızlı şekilde ayağa kaldıracağız.' dedi.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın adayı Öntürk: Hatay için toplamda 60 projemiz var
ABONE OL

Öntürk, AA muhabirine, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kazanmaları halinde kent için çok sayıda projeyi uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Depremlerden etkilenen kentin yeniden ayağa kalkması için 60 projeyle hizmet vermeye hazır olduklarını ifade eden Öntürk, şöyle konuştu:

"Kentteki birinci önceliğimiz altyapıyı bir an önce yapmak. Hükümetimiz burada çok ciddi işler yapıyor, Hatay şu an adeta bir şantiye alanı gibi ama belediyenin yapacağı en önemli işlerden biri de altyapı ve ulaşımdır. Ayrıca kırsal bölgelerde de yollar, içme suyu şebekeleri ve kanalizasyon çalışmaları, çocuklarımız için oyun alanları, yaşlılarımız için çeşitli çalışmalarımız var. Bunların yanı sıra turizmden organize sanayi alanlarına kadar bunların ayağa kaldırılması lazım. Tarımla ilgili, yayla turizmiyle ilgili, kültür turizmiyle ilgili çalışmalarımız var. 186 kilometrelik sahilimiz var ama maalesef bir plajımız bile yok. Toplamda 60 projemiz var. İnşallah şehrimizi bir bütün içerisinde hızlı şekilde ayağa kaldıracağız."

- "AÇTA AÇIKTA KİMSE KALMAYINCAYA KADAR MAKAM ODASI YAPMAYACAĞIM"

Öntürk, başlıca projelerin yanı sıra yeni projeler için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İnsanların sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar belediye binası yapmayacaklarını bildiren Öntürk, "Depremde hasar almayan mevcut binaları mutlaka kullanacağız. 15 ilçemize de belediye hizmet binalarımızı yapacağız. Ben kendime makam odasını, şehrimizde açta açıkta kimse kalmayıncaya kadar, insanlarımız iş yerlerine kavuşuncaya kadar, çocuklarımız mahallelerinde oyun oynayıncaya kadar yapmayacağım, inşaatına başlamayacağım. Her şey tamamlandıktan sonra da bu kadim şehre yakışır bir büyükşehir belediye binasını da yapacağım." dedi.

Öntürk, partisinin de insanlar evlerine kavuşana kadar il binası yapmayacağını aktardı.

Şehri karış karış gezerek depremde umudunu yitiren vatandaşlara nefes olduklarını ifade eden Öntürk, şunları kaydetti:

"İnsanlar bize umutla bakıyor çünkü 10 yıldır çalışmayan bir büyükşehir belediyesi var. 6 Şubat depremleri sonrası değil, öncesinde de çökmüş bir Hatay var. Büyükşehir Yasası 2014'te çıktıktan sonra Hatay'la beraber büyükşehir olan illeri sıralayalım. Bunun içerisinde iktidar ya da muhalefet partisi ayrımı yapmıyorum. Hizmet konusunda bir bakalım Hatay kaçıncı sırada, vatandaşın takdirine bırakalım, bunu vatandaşımız biliyor."

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öntürk
  • hatay
  • seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.