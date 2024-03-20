Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk: Muazzam bir şehir yapacağız

Zeytinburnu'ndaki bir otelde düzenlenen iftar programında, iş insanları ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Öntürk, depremde büyük yıkım yaşayan kentin yeniden imarı için hazırladığı projelerini anlattı.

Depremde ağır hasar gören bölgenin bir şantiye alanı gibi olduğunu ifade eden Öntürk, bugün 3 bin 255 konutun daha kura çekilişinin yapıldığını ve hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Her ay konut tesliminin devam edeceğini belirten Öntürk, "Birkaç aya kadar 45 bin konuta ulaşacağız. İnşallah yıl sonuna kadar ciddi bir konut arzını sağlamış olacağız." diye konuştu.

Devletin deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için önemli çalışmalar yaptığını anlatan Öntürk; konut, kamu binaları, okullar, hastaneler yapılırken bunlara entegre bir yerel yönetimin de bu çalışmalara ayak uydurması gerektiğini belirtti.

Hatay'ın yeniden imarında altyapı, yol, su yönetimi, kanalizasyon, otogar, hal, turizm ve sanayi projeleri dışında kadınlar ve gençlerle ilgili de projeler geliştirdiklerini aktaran Öntürk, mevcut yerel yönetimin 10 yıldır bir büyükşehir havasını yakalayamadığını ifade etti.

İl Özel İdaresi tarafından 10 yıl önce ne yapılmışsa şehrin aynı durumda bırakıldığını söyleyen Öntürk, şöyle devam etti:

"Her işin başı plan. Biz turizmle ilgili master planımızı çıkaracağız. Yatırımcının önünü açıp bu plan çerçevesinde uygun taksitlerle devletimiz tarafından verilecek uygun kredilerle bir şekilde turizmi açacağız. Sanayisiyle ilgili Hatay 7'nci bölge oldu. Türkiye 6 bölgeydi. Daha önce 4'üncü bölgedeydik. Depremden dolayı Hatay, en geri kalmış bölgeden bile daha geri olmuş durumda. Ancak sanayi alanlarının planlamalarını yaptık. Onları daha da artıracağız ve hızlandıracağız. Yatırımcının önünü açacağız."



Türkiye'de bu dönemde en cazip yatırımın Hatay'a yapılacağını vurgulayan Öntürk, "Bununla ilgili belediyenin de şehrin planlamasını yapması lazım. Otogarından hallerine ve ulaşımına kadar tüm bu işlerin entegrasyonunu sağlayacak yan işlerle beraber şehri yeniden planlayıp hizmetini yapması lazım." değerlendirmesini yaptı.

- "TEMELİNİ ATTIĞIMIZ BİNA 7 AYDA TESLİM EDİLİYOR"

Hataylıların bu şehre bağlı olduğunu ifade eden Öntürk, depremin ardından farklı yerlere göç eden kent sakinlerinin şehrin yeniden imar edilmesi durumunda memleketlerine döneceğini söyledi.

Öntürk, Hatay'ın gelecek yıl itibarıyla ayağa kalkmış olacağını belirterek "Bu işi önümüzdeki yıl sonu itibarıyla kökten bitireceğiz. Muazzam bir şehir yapacağız. Tarihiyle, kültürüyle, çalışma alanlarıyla ve kiracılarımızı da konut sahibi yapmak için uygun ödeme planlarında her gelir grubuna göre konutlar üretip Hatay'ımızı cazip hale getireceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Temelini attığımız bina 7 ayda teslim ediliyor." dedi.

Mehmet Öntürk, "Bizim derdimiz, Hatay. Tüm renkliliğimizle el ele, omuz omuza vereceğiz ve Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Programa ev sahipliği yapan iş insanı Ömer Niziplioğlu ise turizmin geliştirilmesi durumunda Hatay'ın, Akdeniz'in ikinci Antalyası olabileceğini ve pamukta da organize sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde önerileri olduğunu dile getirdi.

