İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk: Talepleri karşılayacak yol haritasını çok detaylı çalıştık
Güncel

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk: Talepleri karşılayacak yol haritasını çok detaylı çalıştık

Antakya ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, 'Tarım, sanayi, turizm ve gastronomi başta olmak üzere, şehrimizin ekonomik potansiyelinin farkındayız. Bunun yanı sıra deprem sonrası ortaya çıkan zaruri ihtiyaçların ve taleplerin de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçireceğimiz dinamikleri ve talepleri karşılayacak yol haritasını da çok detaylı çalıştık.' dedi.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öntürk: Talepleri karşılayacak yol haritasını çok detaylı çalıştık
ABONE OL

Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Hatay İl Başkanlığınca Hatay Merkez Spor Salonu'nda "Bir sofrada birleşen Hatay, yarınlar için el ele" adlı iftar programı düzenlendi.

Öntürk, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada ramazan ayının tüm insanlığa bolluk, bereket, huzur ve barış getirmesini diledi.

Hatay'ın tüm potansiyelinin farkında olduklarını ifade eden Öntürk, şöyle devam etti:

"Tarım, sanayi, turizm ve gastronomi başta olmak üzere, şehrimizin ekonomik potansiyelinin farkındayız. Bunun yanı sıra deprem sonrası ortaya çıkan zaruri ihtiyaçların ve taleplerin de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçireceğimiz dinamikleri ve talepleri karşılayacak yol haritasını da çok detaylı çalıştık. Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Belediyeciliği ve yerel hizmetler alanında başarılı uygulamalara, deneyim zenginliğine ve yetkin insan kaynakları havuzuna sahibiz."

Öntürk, şehrin yeniden ayağa kalkması için projelerinin, yol haritalarının ve eylem planlarının hazır olduğunu kaydetti.

Programda Antakya Medeniyetler Korosu da sahne aldı.

İftar programına AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan ile kanaat önderleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

  • Hatay Ekonomi
  • Potansiyel
  • Yol Haritası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.