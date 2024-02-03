Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Kandemir, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimden sonra Tekirdağ'ı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın son seçimlerden güçlü şekilde çıktığını ifade eden Kandemir, "Onlar birbirlerine koltuk ikram ederken, makam beğendirirken, kendi içlerinde kavgaya tutuşmuş birbirlerini iterlerken, biz Türkiye için yarınlar nasıl daha güzel olur diye kafa kafaya veriyor ve mücadele ediyoruz. Bu millete hizmet etmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz." dedi.

Kandemir, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını belirterek, millete hizmete devam edeceklerini dile getirdi.

CHP'nin yaptıklarının kendilerini şaşırtmadığını aktaran Kandemir, şu ifadeleri kullandı:



"Malum CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu. Merak ettik acaba ilk icraatları ne olacak? Şehitlerimizin olduğu gün Meclis'te bütün partiler bir araya gelerek bir deklarasyon imzaladılar. İki parti hariç, birisi HDP, birisi CHP. Bunlar terörist temsilcileriyle bir arada olmaktan eskiden utanıyorlardı şimdi hiç imtina etmiyorlar. Ama inanıyorum ki milletimiz bunlara 31 Mart'ta, 28 Mayıs'ta ve 14 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrar gösterecek. Milletimiz diyecek ki 'biz bir arada, bu bayrağın altında, bu ezanın sesiyle yaşayacağız.' Biz kardeşliği derinleştireceğiz."

El ele, gönül gönüle vererek, birliği, kardeşliği tesis edip hizmete devam edeceklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Bizim kalbimiz milletin sevgisinde, zihnimiz bu memleketin değerleriyle. İstikametimiz milletin verdiği bir siyaset hareketidir. İlhamı milletten ama milletin derdiyle dertlenen bir siyaset hareketi. Cumhur İttifakı olarak MHP ile el ele verecek, gönül gönüle olacak, her ilçeye hizmet etmek için milletin dizinin dibine oturacak, sofrasında onun önünde önünü ilikleyecek, hizmet etmek için gayret göstereceğiz."

Toplantıda, Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Gökhan Saygı, Kapaklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetin, Ergene Belediye Başkan adayı Müge Yıldız Topak, Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öge, Malkara Belediye Başkan adayı Gediz Coşkun, Şarköy Belediye Başkan adayı Görkem Gökkaya, Hayrabolu Belediye Başkan adayı Osman İnan, Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Hikmet Ata, Çorlu Belediye Başkan adayı Hakan Sunal ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Muratlı Belediye Başkan adayı İmdat Altıntaş ve Saray Belediye Başkan adayı Mümin Buluş tanıtıldı.

