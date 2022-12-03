Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç: Geleneksel medya hayati bir rol oynayabilir

Oruç, İstanbul TİM Maslak Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit) katıldı.

Stratejik iletişim alanında küresel konuların ele alındığı zirvede, "Hakikat Ötesi Çağda Medya" panelinde konuşan Oruç, geleneksel medyanın "yalnızca gerçeği kontrol ederek veya gerçeği savunarak" hakikat ötesinin (post-truth) paralel evrenine karşı hayati bir rol oynayabileceğini söyledi.

Oruç, bir sosyal medya kullanıcısının, modern teknolojinin yardımıyla kendi medyasını oluşturabileceğini belirtti.

"Biri kendi gerçeğini meydana getirebilir." diyen Oruç, buna bir sosyal medya kullanıcısının evinde otururken tweet atmasını veya kendi görüşünü paylaşabilmesini örnek gösterdi.

Oruç, bilgi kaynağı ile gerçek arasındaki "mesafeye" işaret ederek geleneksel gazetecilerin yaptığı işlerin önemine dikkati çekti.

Fransız Le Canard Enchaine gazetesinin ekim sayısında yayınladığı ve Katar milli futbol takımının "terörist" olarak tasvir edildiği karikatüre değinen Oruç, bunun "Batı medyasının İslamofobik tarafının bir örneği" olduğunu dile getirdi.

Oruç, İstanbul'da 13 Kasım'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin kullanılan başlıklardaki terminolojiyi ve Kürtler ile PKK terör örgütünü yanlış nitelemelerini eleştirerek, "PKK, terör örgütüdür ama Kürtler Türkiye'nin parçasıdır." ifadesini kullandı.

Panelde, Oruç'un yanı sıra İsrail'de yayın yapan "i24news" televizyon kanalının Üst Yöneticisi (CEO) Frank Melloul, İsrail gazetesi Yediot Ahronot yazarı Nadav Eyal, merkezi İngiltere'de bulunan Independent gazetesinden Borzou Daragahi ve TRT World'den Adesewa Josh konuşma yaptı.

- ULUSLARARASI STRATEJİK İLETİŞİM ZİRVESİ 2022

Stratcom Summit 2022'de stratejik iletişim alanındaki küresel konular ele alınıyor. "Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" temasıyla düzenlenen zirveye, 24'ten fazla ülkeden 52 konuşmacı ve 3 binin üzerinde katılımcı katılıyor.

Etkinlik alanında ayrıca İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ve Türk Hava Yolları ile Google ve YouTube stantları yer alıyor.

Kültürel faaliyetleri ve yan etkinlikleri ile iletişim alanının çok yönlülüğünü gösteren ve alanında öncü bir platform olan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2022, iletişim alanında profesyonellik, yönetişim, dayanıklılık ve liderlik kapasitesini artırmayı amaçlıyor.