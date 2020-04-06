Başkan Erdoğan'dan AA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı'ya kutlama mesajı

06 Nisan 2020 Pazartesi 21:12 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 21:29

Başkan Erdoğan mesajında, "Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum. Milli ajansımızın faaliyet alanını genişletmesini, yurt dışındaki haber ağını giderek güçlendirmesini memnuniyetle takip ediyorum. Bu köklü kurumumuzun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ve dünya basını için güvenilir kaynak olmaya devam edeceğine inanıyorum Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.