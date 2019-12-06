12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,762
  • 6,3931
  • 273.253
  • 108922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakika süren kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu. Schinas'ın heyetinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

MSB bu görüntülerle duyurdu: Tespit edilerek etkisiz hale getirildiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Bakan Albayrak: Tüm saldırıları boşa çıkardık, şimdi artık yeni bir dönem

Etkin pişmanlıktan faydalanıp, 300 FETÖ'cünün ismini verdiler

Etkin pişmanlıktan faydalanıp, 300 FETÖ'cünün ismini verdiler

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

Bakan Kurum uyardı: 1 Ocak itibarıyla süreç başlayacak

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

14 yıl önce bıçakladığı çocuğun ailesi konuştu: Duyduğu andan itibaren...

İstanbul'da ele geçirildi: Tam 4 bin yıllık

İstanbul'da ele geçirildi: Tam 4 bin yıllık

Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu

Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

'Kar safarisi' nefes kesti!

'Kar safarisi' nefes kesti!

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Göztepe stadının son hali

Göztepe stadının son hali

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA