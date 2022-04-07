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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde OECD seviyesine ulaştık

Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. Eğitimde OECD seviyesine ulaştık.' dedi.

7 Nisan 2022 Perşembe 20:45 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 21:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle ramazanlarımızı biraz buruk geçirdik.

Salgın nedeniyle öğretmen ve öğrencilerimiz de zor bir dönem geçirdi.

Ülkemizin dört bir yanına 351 bin yeni derslik inşa ederek, okullarımıza 729 bin yeni öğretmen atayarak öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıf sorununa son verdik.

Görevdeki öğretmenlerin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. Eğitimde OECD seviyesine ulaştık.

OECD verilerine göre, Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimizdir.

Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler, millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Öğretmenlerimize de anne ve baba seviyesinde saygı gösterilmesini sağlamalıyız.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • iftar programı

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