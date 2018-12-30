Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Her kademede çeşitli dönemlerde bayrak değişimleri yaşandı. AK Parti'yi AK Parti yapan değerlerimiz hep dimdik ayakta kaldı. Son 16 yıllık dönemeden hep beraber geldik.

Bir gece ansızın gelebiliriz dedik sözümüzde durduk. teröristleri inlerinde bastık, imha ettik imha ediyoruz.

Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı. Yolsuzluk, yasaklar, yokluk bizim dönemimizde olmadı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

''İSTANBUL'UN GÖREN GÖZÜ, İŞİTEN KULAĞI OLACAĞIZ''

- Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik.

- Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik.

''Ben niye olmadı diyen arkadaşlara sesleniyorum, çünkü sen başka yerde daha iyi işler yapacaksın, AK Parti kadrolarını asla yolda bırakmayan bir partidir.

- İşimiz kolay değil ama zor da değil.

- Önümüzdeki 3 ay bize durmak yorulmak yok.



- İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı olacağız.