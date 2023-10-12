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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

SCHOLZ, HAMAS'IN ELİNDEKİ TÜM REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin durumları konusunda tüm sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu belirterek, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu tüm rehinlerin, en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşme yaptığı ve Hamas tarafından İsrail'e düzenlenen saldırının ardından Orta Doğu'daki durumun ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede Hamas tarafından kaçırılan ve aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu rehinelerin akıbetinin değerlendirildiğine işaret edilerek, "Şansölye Scholz rehinelerin refahı konusunda tüm sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu vurguladı. Rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını talep etti." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, Scholz'un, Hamas'ın saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınadığı vurgulandı.

Alman Başbakan'ın ayrıca Katar'ın insani yardım çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi.

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