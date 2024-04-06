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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın 104. yılını kutladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın 104. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Anadolu Ajansı, halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getirerek, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da sesi olarak bu alanda önemli bir görevi ifa etmektedir.' ifadelerini kullandı.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın 104. yılını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Cumhuriyetin kuruluşuna ve ülkenin büyümesine tanıklık eden AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getirerek, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da sesi olarak bu alanda önemli bir görevi ifa etmektedir.

Çağımızda sürekli gelişen, değişen medya teknolojilerini hızlı biçimde hayata geçiren, nesnel ve doğru haberciliğin okulu olan Anadolu Ajansı, bu misyonunu kurulduğu günden beri başarıyla sürdürmektedir. Ülkemizin prestij kurumlarından olan Anadolu Ajansının sektörün öncüsü olmaya devam edeceğine inanıyorum.

Bu vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanların başarılarının devamını diliyorum."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Anadolu Ajansı

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