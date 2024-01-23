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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Tunus, Singapur Portekiz büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti.

IHA23 Ocak 2024 Salı 15:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Tunus, Singapur Portekiz büyükelçilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen ve beraberindekileri kabul etti. Büyükelçi Juen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • büyükelçi
  • güven mektubu

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