Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Tunus, Singapur Portekiz büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen ve beraberindekileri kabul etti. Büyükelçi Juen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.