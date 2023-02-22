Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'ndan Adıyaman'daki çalışmalar hakkında bilgi aldı

Adıyaman'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantı esnasında arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ildeki yardım faaliyetleri ve diğer çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Erdoğan, deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Ankara'ya geldiğini belirterek, "Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gerek Osmaniye'yi gerek Islahiye'yi buraları gayet iyi gördüm. Özellikle de konteyner yapımında çok çok başarılı gördüm. Bütün arkadaşlara emekleri sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Bütün tabii derdimiz, gıda, yeme, içme... Bu konularda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunları da yapmak suretiyle inşallah bütün depremzedeleri daha rahat, daha konforlu bir sürece almış oluruz. Biz de inşallah en yakın zamanda ikinci ziyaretimi Adıyaman'a yaparız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, kendisini en yakın zamanda Adıyaman'da görmeyi arzu ettiklerini belirtti.





