Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ülkemizin büyümesine yaptıkları katkılar nedeniyle TOBB üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum

Bugün plaket alacak 98 kardeşimiz sadece TOBB'a hizmet etmediler. Bu kardeşlerimiz bu ülkeye gönül verdiler, vizyon kattılar

Turizmde 13 milyon kişiden 61 milyon ziyaretçi sayısına beraber getirdik. İş dünyamızı, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı dünya pazarına sizlerle birlikte açtık.

Yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'yi 265 milyar dolar ihracat yapan bir ülke sınıfına biz çıkardık

2017 Genel Kurulu'nda yaptığım çağrıya karşılık verdiniz ve Türkiye'nin otomobili TOGG'un hayata geçmesini sağladınız. "Türkiye otomobil yapamaz" diyenlere, "Arabayı burada üretmiyorlar, yurtdışından getiriyorlar" diyenlere, "Hani bunun fabrikası?" diyen kifayetsizlere en güzel cevabı, yollarımızı süsleyen on binlerce TOGG ile birlikte verdik. TOGG'un yurtdışına ihracı başlayacak. Artık oralarda milli markamız TOGG'u da göreceğiz

Bir dönem olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA, SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik

(Savunma sanayii) Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken artık kapısı çalınan bir ülke olduk

Küresel ölçekte ilk 3'teyiz. İHA, SİHA teknolojisinde parmakla gösterilen ülkeyiz

Ülkemiz ekonomisine 104 milyar dolar maliyeti olan afetin altından kalkıyoruz. 201 bin konutun anahtarını teslim ettik.

(Deprem bölgesi) Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız

Terörsüz Türkiye çabalarımızın menziline kazasız ulaşmasında sizlerin katkısı kritik önemde. Terörün Türkiye'ye maliyeti 2 trilyon doları buluyor. Terör terör olarak kalmadı. Terör baronları şahsi rant elde ettiler.

Türkiye terörden çok bedeller ödedi. Binlerde ananın kucağına kor ateşler düştü. Türk - Kürt kardeşliği ağır yaralar aldı.

Cumhur İttifakı bitireceğine terör hiç bitmesin, devam etsin' diye yas tutanlar, ağıt yakanlar, ağlaşanlar var

Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir

Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir

Yapıcı eleştirilere, tekliflere sonuna kadar açığız, bundan memnuniyet duyarız. Ama 'Terörsüz Türkiye' çabalarının zorlaştırılmasına iyi niyetli bakmayız

Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz

Ne yapılıyorsa 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek sembolleştirdiğimiz ilkelerimiz çerçevesinde yapılmaktadır

Terörsüz Türkiye, en çok da Türkiye ekonomisini şaha kaldıracaktır

23 yıl boyunca beraber çok çalıştık, 2023 hedeflerine birlikte ulaştık. Şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Bunun için heyecanımızı her gün tazeliyor, yeniliyor, her zaman ileriye bakıyoruz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan bu ülkeye eser kazandırmanın heyecanını, haklı sevincini ve elbette haklı kıvancını kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz.