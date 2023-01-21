Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa ziyaretinde üniversite öğrencisine kitabını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Tören alanına gelirken halkı selamlayan Erdoğan, Atatürk Caddesi'nden geçtiği sırada bir grubun el sallaması üzerine otobüsü durdurdu. Bu sırada, üniversite öğrencisi Kübra Yılmaz, Erdoğan'ın yanına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz'ın yanında getirdiği ve kendisinin kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını imzalayıp geri verdi.

Erdoğan daha sonra otobüsten halkı selamlayarak tören alanına geçti.