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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevi'ni ziyaret etti: Cenabıhak kardeşliğimizi zevalden muhafaza eylesin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevi'ni ziyaret etti: Cenabıhak kardeşliğimizi zevalden muhafaza eylesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki Ali Baba Cemevi'nde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cenabıhak, Ehlibeyt hürmetine, Hak erleri ve erenleri hürmetine dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi zevalden muhafaza eylesin.' ifadelerini kullandı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 02:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemevi'ni ziyaret etti: Cenabıhak kardeşliğimizi zevalden muhafaza eylesin
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Duaların edildiği programda iftara katılanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem orucunun kabul olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu matemde Hüseyin'e ağlayanların iç aleminde hüzünden başka bir şey yoktur. Hazreti Peygamber, 'Allah'ı sizi rızıklandırdığı için sevin, beni Allah'ı sevdiğiniz için, Ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin.' buyurmuştur. Ehlibeyt'i sevmek demek adalet ve hakkaniyet, hak ve hakikat konusunda çok daha titiz olmak demektir. Bu inanç ve azimle geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en önemli adımını atarak, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığını kurduk." dedi.

Milletin mayası, ülkenin çimentosu ve devletin kilit taşı olarak gördükleri Alevi Bektaşi kardeşlerini özlemle bekledikleri haklarına kavuşturmak için attıkları bu adımın tekrar hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

''Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın Anadolu'daki Alevi Bektaşi ocakları, bu ocaklarda hizmet eden mürşitler, buralara devam eden canlar nezdinde sevinçle karşılandığını Allah'a hamdolsun görüyoruz. Sünni'siyle Alevi'siyle, Türk'üyle Kürt'üyle hep beraber kardeş ve tek millet olduğumuzu dünya aleme ilan eden bu kurumsal çatıyı gecikmiş bir hak teslimi olarak kabul ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapılan ibadetlerin, verilen ikramların Allah katında kabul olmasını dilediğini kaydederek, "Bugün muharrem orucunu sizinle birlikte açmaktan son derece memnun oldum. Dilerim sofranızda ve işinizde bereket, gözlerinizde ve gönüllerinizde daima rahmet olsun. Cenabıhak, Ehlibeyt hürmetine, Hak erleri ve erenleri hürmetine dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi zevalden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

İftar programından ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevredeki kalabalık tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftar programında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
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