Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar kadrocu anlayışların devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'na düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

* Danıştay, hem ecdattan bize kalan bir miras, hem de güçlendirerek gelecek nesillere bırakmamız gereken bir emanettir.

* Türk milleti adına karar verme onurunu ve mesuliyetini taşıyan yargı organlarımızın her biri ülkemizde huzurun, kalkınmanın ve sosyal barışın muhafazasının teminatıdır.

* Geç gelen adalet, adalet değildir. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, refah olmaz.

* Devlet, adalet ile hükmettiği ve adalet dağıttığı müddetçe güçlüdür. Adaletin olmadığı yerde huzur ve refah olmaz.

* Görev sürelerini başarıyla tamamlayan Danıştay mensuplarına kıymetli hizmetlerinden dolayı ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* 27 Mayıs darbecilerinin, gerçek bir mahkemeden ziyade kötü bir tiyatroyu andıran Yassı Ada'da işledikleri hukuk katliamlarını unutmuyoruz.

* Adalet bekamızın güvencesidir. Yargıyı yönlendirme tehdidiyle daha sık karşılaşıyoruz.

* 28 Şubat döneminde, darbecilere alkış tutanların hukuk sistemimize verdikleri zararın telafisi yıllar aldı.

* Terörü, şiddeti övmedikçe fikirler özgürce söylenebilir.

* Yargı eleştirilmez değildir. Yargının kurumsal olarak yıpratılmasını asla kabul edemeyiz.

* Medyanın ve sosyal medyanın, millet namına denetim vazifesi üstlenmesi demokrasimiz için bir kazançtır. Fakat bu hakim cübbesi giyip, mahkeme kurup, sağa sola yargı dağıtma boyutuna varmamalıdır.

* 85 milyonun bir ferdi olarak hepimiz şu gerçeğe yürekten inanıyoruz. Nasıl geç gelen adalet, adalet değilse. Topluma güven veren ve erişebilir adalet sistemi de bekamızın güvencesidir.

* Devlet adaletle hükmettiği, adalet dağıttı, adaletin tecellisini sağladığı müddetçe güçlüdür. Dimdik ayaktadır. Adaletin olmadığı yerde huzur, refah olmaz.

* Yargı kurumu eleştirilemez değildir. Yargının kararlarına itiraz edebiliriz. Fakat yargının kurumsal olarak yıpratılmasını asla kabul edemeyiz.

* Güçlü, tarafsız, bağımsız, iyi ve seri işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır.

* Dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatımız dahil devletimizin kurumları içerisinde tekrar yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.

* Adli ve idari davaları hukukun meselesi olmaktan çıkartıp siyasallaştırmak, sonuç ne olursa olsun toplumdaki adalet duygusuna gölge düşürecektir.

* Yargının, yasama ve yürütmeye müdahalesi nasıl yanlışsa, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesi de o denli hatalıdır.

* Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.