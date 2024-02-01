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Cumhurbaşkanı Erdoğan din görevlileri mezuniyet törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan bugün Ankara'da Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimine katılacak. Daha sonra Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Nijer Cumhuriyeti Başbakanı'nı kabul edecek.

TRT Haber1 Şubat 2024 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan din görevlileri mezuniyet törenine katılacak
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Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe Diyanet Akademisi Başkanlığı ev sahipliği yapıyor.

Törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış gündeme ilişkin değerlendirmede bulunması da bekleniyor.

NİJER BAŞBAKANI'NI KABUL EDECEK

Erdoğan, daha sonra Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul edecek.

Saat 17.00'deki görüşmede, Türkiye-Nijer ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, ardından Nijer Başbakanı Zeine ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

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