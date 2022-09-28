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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 17:53 - Güncelleme:
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Açılış töreninin ardından hastaneyi gezen Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

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