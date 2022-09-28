Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

<p>Açılış töreninin ardından hastaneyi gezen Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgililerden bilgi aldı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/28/29011788.jpg'/><p>Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/28/29011790.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2022/09/28/29011792.jpg'/>