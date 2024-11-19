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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından Brezilya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak 'CAN' ile Türkiye'ye hareket etti.

AA19 Kasım 2024 Salı 21:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından Brezilya'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri uğurladı.

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Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye hareket etti.

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