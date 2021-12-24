Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

24 Aralık 2021 Cuma 21:23 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 21:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın TL'ye güvendiğini, güvenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda TL'ye "Kaybettim ama TL değer kazansın yeter bana" dedi. Bu güzel bir göstergeydi. TL gücünü ekonomik altyapımızdan, üretim kapasitemizden ve finansal sektörümüzün sağlamlığından alıyor.

Ana muhalefet ve yanlıları TL'yi bir kenara koyup daha çok dolara, avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları baz alarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış. MB'de başkanlık yapmış bir insanın kalkıp "Dövize taviz vermeyin, TL kayba gidecektir" demesi çok daha çirkin. Sonra geri vitese taktı. Ama bunu artık millet yutmaz.

Son dönemlerde yurtiçi, yurtdışı, bu tür hareketler, kurlarda görülen ve tasarruf sahiplerinin güvenini bozmaya yönelik, rasyonel olmayan hareketlerdi. Biz bu algıyı bozmuş olduk. Vatandaşımız da teveccüh göstererek hızlı şekilde TL'ye geçişin, o sabah kapılara dizilmeleri ve TL'yi oraya getirip dövizleri bozarak TL'yi almaları, bunlar da vatandaşımızın kendi milli ve yerli olarak parasına olan güvenin en güzel göstergesiydi.

Programın açıklanmasından beri TL mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23.8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya da devam ediyor. Amacımız yatırımcı, sanayici, tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak, TL'yi değerli hale getirmek, TL'nin değerine itibar katmaktır. Kur düzeyi serbest piyasa işleyişi içerisinde olması gereken seviyeye kendisi gelecektir.

Para yatağında akar, bu yatağını da şimdi buluyor, buldu, daha iyi olacak. Acele etmiyoruz. Bir ara 10'un da altına düştü, şu anda 11 civarında. Bu, istikrarlı şekilde, gerek bakanlığımızın gerek MB'nin dayanışmasıyla, bizlerin de katkısıyla bunu yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var.

Tasarruf kompozisyonu TL lehinde gerçekleşecek. Ekonomik program döviz kurunun istikrara kavuşmasını sağlayacak. Kurun stabilizasyonu burada önem arz ediyor. Bu adımın uzun vadede bütçeye yük olması yerine olumlu katkı sağlamasını öngörüyoruz. TL mevduat ve katılma hesaplarına kur koruması sağlanması da dönemin şartları gözetilerek oluşturulmuş önemli bir araç. Bu uygulamadan isteyen her vatandaşımız faydalanacak.

İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi söz konusu değil. Geçmişte de uygulanmış olan bu adımı yeniden uygulamak suretiyle çok kısa zamanda nasıl bu işi stabil hale getirdiysek bundan sonraki süreçte de bu inşallah stabil olarak yürümüş olacak ve bizim paramız kurdaki oynaklıklara esir olmayacak.

Bu olay matematik bir olay değil. Çok kısa sürede kurdaki stabilizasyon inşallah gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankamız aceleci hareket etmeyecek. Kademeli şekilde tekrar geldiği yere doğru inşallah dönecek ve TL de kendi asli gücünü, yerini tam manasıyla bulacak. Biz buradaki adımlarımızı gerek Hazine gerek Merkez Bankası olarak atıyoruz.

