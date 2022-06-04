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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin arttırılmasına önem atfediyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Bakü Enerji Haftası kapsamında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu. Erdoğan, Türkiye'nin Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin arttırılmasına önem atfettiğini vurgulayarak, uluslararası plandaki gelişmelerin atılan bu adımların ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini belirtti.

AA4 Haziran 2022 Cumartesi 13:44 - Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Bakü Enerji Haftası kapsamında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen özel oturumda Erdoğan'ın mesajını okudu.

Mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Her alanda olduğu gibi, enerji alanında da Can Azerbaycan'la mükemmel düzeyde seyreden iş birliğimiz, ülkelerimiz ve bölgelerimiz için stratejik niteliktedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP gibi mega yatırımlarını hayata geçirmek suretiyle, bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine hayati katkılar sağladık. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde, TANAP'ın belkemiğini oluşturduğu Güney Gaz Koridoru, Avrupa'nın dördüncü doğalgaz arteri konumundadır."

Güney Gaz Koridoru üzerinden bugüne kadar Türkiye'ye 15 milyar metreküp, Avrupa'nın diğer ülkelerine ise 10 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapıldığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlham kardeşimle birlikte ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselttiğimiz Şuşa Beyannamesi'nde de vurguladığımız üzere, Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin arttırılmasına önem atfediyoruz. Uluslararası plandaki mevcut gelişmeler attığımız bu adımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin Avrupa'nın enerji güvenliği için taşıdığı hayati önem artık daha iyi idrak ediliyor.

Kardeşim İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'nın yenilenebilir enerji alanında ortaya koyduğu vizyon bölgesel istikrar ve refah açısından yol gösterici oluyor. Bu bağlamda, Karabağ ve Doğu Zengezur'un "Yeşil Enerji Bölgesi" ilan edilmesi son derece isabetli bir adım teşkil etmektedir. Enerjinin ve enerji güvenliğinin önemini giderek arttığı bir dönemde tertiplenen Bakü Enerji Haftası'nın başarısının devamını diliyorum."

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