Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim etmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 53 bin kardeşimizi bir kez daha rahmetle, hasretle yad ediyorum.

* Depremin ardından sabırla ve fedakârlıkla iline, ilçesine sahip çıkan vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

* Her afetzedenin yanında olduk, taşınmadan kiraya, enkaz kaldırmadan geçici barınmaya her konuda 115 milyar liralık bir kaynakla 2 milyon kişiye ulaştık.

* Geçtiğimiz ayın başlarında 46 bin konut ve köy evinin anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz.

* Ülkede ve dünyada ne yaşanırsa yaşansın hiçbir gündemin bizi deprem bölgesi ile ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

* Seçim sonrası için felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var, onları da yakından takip ediyoruz.

* Sadece bu yıl 1 trilyon liranın üzerinde kaynak ayırdık. Geçtiğimiz yıl da aynı miktarda harcama yaptık. Bunlar sadece bütçeden yapılan harcama.

* STK'ların vatandaşlarımızın katkıları bunun dışındadır. Ülkemizin ve şehirlerimizin üzerindeki deprem yükünü tümüyle kaldırmayı hedefliyoruz.

* Böyle bir yükün altından milli dayanışma, afetle mücadele ve konut inşası alanındaki güçlü birikimimizle ancak biz kalkabilirdik.

* Canımızdan bir parça olan deprem bölgesinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık. Şehirlerimizi, konutların yanında cadde ve meydanlarıyla, üretim ve istihdam alanlarıyla şehirlerimizi yeni baştan tasarlıyoruz.

* Ülkemizin tamamıyla birlikte deprem bölgemizi de Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Hiçbir gündemin bizi deprem bölgesiyle ilgili programımızdan uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

* Geçtiğimiz mayıs ayında cumhurbaşkanını belirlediğiniz önemli bir seçim yaşadık. Şimdi de yeni bir seçimin arifesindeyiz. Bölgemizde çatışmalar sürekli genişliyor.

* Hayat pahalılığıyla mücadelenin önceliğimiz olduğu ekonomi programımızı zor şartlarda yürütüyoruz.

* Seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var onları da yakından takip ediyoruz. Bunların hiçbirisi deprem bölgesindeki çalışmalarımızın önüne geçemiyor.

* Unutulması mümkün olmayan acılara sebep olan deprem, ülkemizin bir gerçeği olarak karşımızdadır. Ülkemizin 4 bir yanında milyonlarca insanımız tarihin en tehlikeli fay hatlarına yakın yerlerde yaşıyor.

* Türkiye, bu felakete hazırlık için önemli bazı adımlar attı. TOKİ öncülüğünde ülkemizin konut stokunun kayda değer bölümünü yeniledik.

* Kamu binalarının büyük kısmını da tekrar inşa ettik. Hala dönüştürmemiz gereken pek çok bina var. 6 Şubat depreminde yıkılan binaların yüzde 90'ından fazlasını 1990 öncesi yapımı olduğunu görüyoruz.

* Az sayıdaki yeni binaların ise, teknik eksik ve sonradan müdahale ile bu yıkıma maruz kaldı. Deprem maalesef hazırlık yapmamızı beklemiyor. Şehirlerimiz için acele etmeliyiz. Bilhassa İstanbul için acele etmeliyiz. Orada böyle bir afetin altından kalkmak gerçekten çok zor olacaktır.

* Bu şekilde kurtaracağımız canların bedeli olmayacaktır. Bir an önce gereken dönüşümleri yapmak mecburiyetindeyiz. Her kim deprem tehdidini küçümserse bu milletin en büyük düşmanıdır. Zübük siyasetiyle başka alanlardan göz boyamak belki mümkün olabilir ancak bu anlayışın deprem karşısında önemi yoktur.

* Deprem siyaset üstü bir konudur, ihmale gelmez. Deprem riski ve deprem sonrası kayıp yaşama olayı en yüksek olan İstanbul'a Murat Kurum'u aday gösterdik.

* Son 5 yıldaki tüm afetlerde çalışmaları başarıyla yöneten Murat kardeşimizin İstanbul'u da depreme en iyi şekilde hazırlayacağından asla şüphe duymuyoruz.

* Aynı tehditle yüz yüze olan diğer şehirlerimizde de seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz. Bugünkü kura töreniyle anahtarını alacak vatandaşlarımıza konutlarının hayırlı olmasını diliyorum.

* Önümüzdeki dönem hem deprem şehirlerimizi hem aynı tehditle yüz yüze olan şehirleri dayanıklı hale getirmek için seferberlik ruhuyla çalışmayı sürdüreceğiz.