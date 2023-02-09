Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde yaralı depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık.
- Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.
- 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın süratle vatandaşlarımız inşallah konutlarına sahip olacaklardır. Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacaktır.