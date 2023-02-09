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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '10 vilayetimizde, hiç endişe olmasın, süratle vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklar, hiçbir vatandaşımız barınaksız, konutsuz kalmayacak. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.' dedi.

9 Şubat 2023 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde yaralı depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Geçtiğimiz pazartesi günü, bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık.

- Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.

- 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın süratle vatandaşlarımız inşallah konutlarına sahip olacaklardır. Hiçbir vatandaşımız konutsuz kalmayacaktır.

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