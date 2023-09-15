Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmıştı. Zirve kapsamında ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya gelmişti.
"HANİ GELECEKTİN?"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü denk gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani gelecektin, gelmedin" diyerek Macron'a takıldı.
MACRON: GELECEĞİM
Macron ise Başkan Erdoğan'a, "Libya konusunda konuşmak için gelecektim fakat yurt dışındaydınız. Tamam, geleceğim" diyerek cevap verdi.
Macron videoyu resmi hesabı üzerinden paylaştı.